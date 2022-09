Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a anunțat marți, 13 septembrie, că, pentru moment, nu există nicio discuţie despre mobilizare la nivel naţional în Rusia pentru a susţine ”campania militară din Ucraina”, transmite Reuters.

Anunțul a fost făcut la câteva zile după ce o contraofensivă surpriză a forţelor ucrainene a alungat ruşii din aproape întreaga regiune Harkov (nord-estul Ucrainei).

”Pentru moment nu, nu există o discuţie despre asta”, a afirmat Peskov, răspunzând unei întrebări adresate de un parlamentar rus cu privire la mobilizare.

În legătură cu criticile la adresa conducerii ţării, exprimate de comentatori naţionalişti care au cerut mobilizarea, Peskov a spus că acesta este un exemplu de ”pluralism” şi că ruşii în ansamblul lor continuă să îl sprijine pe preşedintele Vladimir Putin.

”Ruşii îl sprijină pe preşedinte şi acest lucru este confirmat de dispoziţia oamenilor. Oamenii sunt strâns uniţi în jurul deciziilor şefului statului. Referitor la celelalte puncte de vedere, la puncte de vedere critice, atât timp cât ele rămân în interiorul legii, acesta este pluralismul, dar linia este foarte, foarte subţire, oricine trebuie să aibă foarte mare grijă aici”, a afirmat el.

Pe de altă parte, armata rusă a afirmat marţi că a efectuat ”lovituri masive” contra forţelor ucrainene pe toate fronturile, Kremlinul acuzând Ucraina că torturează şi maltratează civili în zonele recucerite în ultimele zile.

”Forţele aeriene, balistice şi ale artileriei ruse efectuează lovituri masive contra unităţilor forţelor armate ucrainene în toate zonele operaţionale”, a indicat Ministerul Apărării rus în raportul său zilnic.

Ministerul a evocat în special bombardamente în apropiere de oraşele Sloviansk, Konstantinivka şi Bahmut, din estul Ucrainei, în regiunile sudice Nikolaev şi Zaporojie, precum şi la Harkov.

”Potrivit informţaiilor noastre, au loc numeroase acţiuni punitive împotriva unor locuitori din regiunea Harkov. Oameni sunt torturaţi, maltrataţi. Este revoltător”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, referindu-se la acțiunile armatei ucrainene.

Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy is calling on the West to speed up deliveries of weapons systems as Ukrainian troops move to consolidate control over a large swath of northeastern territory seized back from Russia https://t.co/nNTXvSgaUs pic.twitter.com/aF1ZBKYeL0