Copii dintr-o grădiniță din Rusia, îmbrăcați în uniformă militară și puși să arunce cu ”grenade” în tancuri inamice VIDEO

Acțiunile de propagandă au devenit un lucru obișnuit inclusiv în grădinițele din Rusia. În loc de păpuși, soldăței de plastic sau mașinuțe, copiii învață lucruri despre război.

Un astfel de caz a fost făcut public de adjunctul ministrului ucrainean de Interne, Anton Gherașcenko.

Cu ocazia Zilei Apărătorului Patriei (23 februarie), copiii de la grădinița Iagodka din Tambov, din sud-vestul Rusiei, cu vârste între 4 și 6 ani, au fost îmbrăcați în uniforme din cel de-Al Doilea Război Mondial și între ei s-au organizat diverse competiții.

Micuții au dansat cu steaguri rusești, au cântat cântece despre soldați, au mărșăluit și au imitat avioanele de vânătoare. La final au ”aruncat” grenade improvizate în imagini care înfățișează tancuri inamice.

Kindergarten in Russian Tambov.

In honor of "defender of motherland" day kids learned to march, read poems about soldiers and threw improvised "grenades" into photos of enemy tanks. pic.twitter.com/ezqJxCVpvS