Secretarul american de stat și-a îmbrăcat copiii la petrecerea de Halloween de la Casa Albă în ”Zelenski” și ”Ucraina”. Reacția Kievului VIDEO

Președintele SUA, Joe Biden, și soția sa au organizat luni, la Casa Albă, o petrecere de Halloween.

Printre cei prezenți s-a aflat și secretarul de stat american, Antony Blinken, soția sa, Evan Ryan, și cei doi copii ai lor.

Presa a remarcat că cei mici erau îmbrăcați în simboluri ucrainene. Fetița lui Blinken purta o rochie albastră și o eșarfă galbenă - culorile drapelului ucrainean, iar băiatul său a fost îmbrăcat într-un pulover și pantaloni kaki ca cele purtate de președintele ucrainean, Volodimir Zelenski.

Micuții l-au abordat pe liderul de la Casa Albă cu tradiționalul ”trick or treat” (”ne dați ori nu ne dați”). După ce l-au colindat pe liderul SUA, au primit de la el cadouri.

