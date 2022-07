Gestul slugarnic al Coreei de Nord față de Rusia. Este a treia țară din lume care ia această decizie

Coreea de Nord a recunoscut independența republicilor autoproclamate din Donbas, conduse de separatiștii proruși.

Astfel, regimul de la Phenian ia această decizie după Rusia și Siria.

Anunțul a fost făcut miercuri, 13 iulie, de liderul autoproclamatei regiuni Donețk, Denis Pușilin.

„Este o altă victorie pentru diplomația noastră. Această decizie politică va deveni baza dezvoltării ulterioare a relațiilor în sfera economică. Parteneriatul bilateral va spori geografia comerțului pentru întreprinderile din statele noastre. Sunt sigur că ne așteaptă o cooperare activă și fructuoasă”, a scris acesta pe canalul de Telegram, potrivit Digi24.

Ulterior, ”ambasadoarea” Republicii Donețk în Rusia, Olga Makeeva, s-a întâlnit cu ambasadorul Coreei de Nord în Federația Rusă, Sin Hong-Chul, iar diplomatul de la Phenian i-a înmânat un document privind recunoașterea independenței RPD.

North Korea has recognized the Donetsk and Luhansk People's Republics, Moscow-run separatist groups in eastern Ukraine.

It's the third country to do so after Russia and Syria.

