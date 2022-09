Rușii continuă să părăsească țara pentru a nu fi trimiși la război. Disperarea, văzută din satelit VIDEO/FOTO

Cozile nesfârșite de mașini la granița Rusiei cu Georgia au putut fi observate și luni, 26 septembrie, relatează CNN.

Potrivit imaginilor din satelit oferite de Maxar Technologies, duminică s-au văzut cozi nesfârşite de maşini pe partea rusă a graniţei cu Georgia.

Maxar Technologies susţine că imaginile care prezintă partea cea mai nordică a ţării arată maşini care se întind pe o coadă de aproximativ 16 kilometri în nordul punctului de trecere a frontierei şi adaugă că ”aglomeraţia în trafic a continuat probabil mai la nord de zona fotografiată”.

Nikita spent two days in traffic before he made it to Georgia, one of the thousands of Russian men seeking to evade the Ukraine war draft. "Why on earth would I need to go to that crazy war?" the 23-year-old said. "I am no cannon fodder."

Potrivit CNN, imaginile şi videoclipurile de pe reţelele sociale care înfăţişează punctul de trecere a frontierei dintre Rusia şi Georgia au arătat și luni cozi lungi de maşini staţionate printr-o trecătoare de munte. Videoclipul surprins de dronă luni din zonă sugerează că sute de vehicule s-au îngrămădit pe partea rusă, martorii spunând că oamenii aşteaptă până la 48 de ore pentru a trece în Georgia.

Georgia 🇬🇪 is allowing Russians 🇷🇺 to cross the border by foot: Hundreds of Russians appear to have abandoned their transport and are making a massive line to walk into Georgia.

Earlier, the border was shown to have a multi-kilometer long line of cars seeking to enter Georgia. pic.twitter.com/DZWenoe5D4