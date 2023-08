Un pușcăriaș grațiat de Putin a ucis șase vecini la întoarcerea din Ucraina. "Țara în care teroriștii sunt tratați ca eroi" FOTO

Mercenarii din gruparea Wagner care au fost recrutați din închisori comit numeroase crime după ce se întorc în Rusia de pe frontul din Ucraina.

Ultimul caz este cel al unui fost deținut care a fost grațiat după ce a luptat mai multe luni în Ucraina. Bărbatul a fost arestat după ce a ucis cu sânge rece mai mulți oameni într-un sat din Karelia, în nordul Rusiei.

Pe 1 august, fostul mercenar a intrat în două case din satul Derevianoie și i-a ucis pe cei aflați înăuntru. Potrivit severreal.org, varianta în limbă rusă a Radio Europa Liberă, este vorba despre șase victime.

Cele două case se aflau la o distanță de 200 de metri una față de cealaltă. Criminalul a intrat în prima și a înjunghiat mortal doi bărbați, tată și fiu. A mers apoi în cea de-a doua casă, unde a ucis trei bărbați și o femeie. După comiterea crimelor, el a incendiat ambele case.

În acest caz au fost arestați Maxim Bocicarev, în vârstă de 38 de ani, și Igor Sofronov, de 37 de ani. Cel de-al doilea a fost recrutat de Wagner anul trecut din pușcărie și s-a întors recent de pe frontul din Ucraina.

Anterior, Bocicarev fusese condamnat pentru furt, jaf, viol și agresiune sexuală, iar Sofronov, pentru furt, jaf și tentativă de omor. Cei doi își ispășeau pedeapsa în același penintenciar.

Informația potrivit căreia Sofronov s-a întors în primăvară de pe front a fost confirmată de o sursă din poliție și de localnici.

