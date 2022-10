Noi scene halucinante au fost difuzate la o televiziune din Rusia, în contextul în care propaganda Kremlinului încearcă să acopere haosul creat de ordinul de mobilizare dat de președintele Vladimir Putin.

Boris Korcevnikov, prezentator TV și actor, a făcut un adevărat circ într-o emisiune TV, acuzându-și conaționalii că fug de război în timp ce adevărații ”iubitori de Patrie” mor pe front.

Deși i-a acuzat pe cei care se opun mobilizării că sunt ”niște gunoaie”, el nu s-a oferit să se alăture soldaților.

”Uneori se întâmplă ca acum, e război. Dumnezeu îți bate la ușă, să intre în viața ta. Dacă nu am reușit să învățăm să ne iubim Patria și să ne iubim familia care este Biserica și care te învață să-și iubești aproapele. Să-ți iubești fiul, mama, tatăl, soția și Patria, pentru că sunt toate părți ale aceluiași întreg. Un soldat rus merge la luptă să moară pentru tine! Privește-l pe acest soldat cum moare pentru tine! Privește-l! Înțelege că el și-a dat viața pentru tine! Gândește-te ce înseamnă Patria dacă cineva își dă viața pentru ea, dar tu nici măcar nu îți iubești Patria! Dacă pentru tine nu merită să-ți dai viața pentru ea și pentru mine... Cum mai pot să trăiesc? Dacă tu nu îți schimbi atitudinea față de țara ta, ești o cauză pierdută, ești un nimic, ești un zero! Nu are rost să te învețe cineva patriotismul și iubirea de semeni. Ești putreziciune, ești gunoi!”, a spus prezentatorul TV, potrivit Digi24.

Korcevnikov a continuat declarațiile halucinante, susținând că Dumnezeu ”îi va arde” pe cei care vor refuza să meargă pe front.

”Dumnezeu știe cum să-i urască pe cei ca tine, cum să-i distrugă, cum să-i ardă! Să nu ezităm să folosim astfel de cuvinte! Citește Scriptura și privește-ți viața! Dumnezeu știe ce să facă cu cei ca tine!”, a mai spus actorul.

