Curajul teribil al echipajului unui tanc ucrainean. A intrat singur sub focul artileriei ruse, atacând pozițiile inamicilor VIDEO

O nouă scenă desprinsă parcă dintr-un film de acțiune a fost surprinsă de o dronă pe frontul din Ucraina.

Un tanc a fost filmat când înfruntă de unul singur atacurile artileriei ruse. Scena a fost surprinsă în regiunea Donețk, în apropierea localității Urozhaine, eliberată recent de sub ocupația rusească.

Tancul, probabil de proveniență sovietică, traversează cu hotărâre un câmp în plin foc al artileriei ruse. Deși era atacat din toate părțile, echipajul a dat dovadă de un curaj uriaș și a ripostat, trăgând cu precizie către pozițiile rușilor, notează Adevărul.

Echipajul a scăpat de bombardamente, întorcându-se nevătămat la bază.

