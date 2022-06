Serviciul de propagandă al liderului cecen, Ramzan Kadîrov, a făcut public un nou videoclip în care vrea să arate acțiunile militare din Ucraina.

”Vitejia” lor a fost însă contestată de canalul Nexta TV, care a promovat imaginile.

În filmare apar mai mulți kadîroviți care merg pe un drum, într-o locație neprecizată. O indicație că filmarea a fost făcută într-o zonă de război este faptul că pe fundal se aude zgomotul tirurilor de artilerie.

La un moment dat, unul dintre ceceni începe să tragă către tufișurile din dreapta sa, el fiind urmat și de ceilalți. În partea înspre care trag nu pare însă a fi nimeni.

#Kadyrov's troops published a video showing them how they shoot against #Ukrainian bushes. pic.twitter.com/iCMSg9Qz5G