Curtea Internațională de Justiție cere Rusiei să pună capăt imediat războiului împotriva Ucrainei

Instanța supremă a Națiunilor Unite a ordonat Rusiei să oprească ostilitățile din Ucraina miercuri, dar mulți sunt sceptici că Rusia se va conforma.

Ucraina a cerut Curții Internaționale de Justiție, cunoscută și sub numele de Curtea Mondială, să intervină în urmă cu două săptămâni, argumentând că Rusia a încălcat Convenția de genocid din 1948, acuzând în mod fals Ucraina că a comis genocid în Donbas și folosind asta ca pretext pentru invazia în curs.

Președintele curții, judecătorul american Joan E. Donoghue, a cerut ca „Federația Rusă să suspende imediat operațiunile militare speciale pe care le-a început pe 24 februarie”, potrivit Associated Press.

În urma anunțului, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a salutat pe Twitter decizia instanței. „Ucraina a obținut o victorie completă în cazul său împotriva Rusiei la Curtea Internațională de Justiție. CIJ a ordonat oprirea imediată a invaziei. Ordinul este obligatoriu conform dreptului internațional. Rusia trebuie să se conformeze imediat. Ignorarea ordinului va izola și mai mult Rusia”.

