Daria Trepova, inculpată oficial în cazul asasinării propagandistului rus Vladlen Tatarski. Acuzațiile care i se aduc tinerei de 26 de ani

Procurorii ruşi au pus-o sub acuzare oficial marţi, 4 aprilie, pe Daria Trepova pentru infracţiuni de terorism în legătură cu uciderea recentă a bloggerului militar Vladlen Tatarski la Sankt Petersburg, transmite Reuters.

Tatarski şi-a pierdut viaţa în explozia produsă duminică într-o cafenea din Sankt Petersburg ce aparţine liderului grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin.

Comitetul de Investigaţie, care anchetează infracţiunile majore din Rusia, a afirmat că a pus-o sub acuzare pe Daria Trepova (26 de ani) pentru comiterea ”unui act terorist de către un grup organizat, care a cauzat moartea în mod intenţionat”.

Potrivit actului de acuzare, Trepova a primit instrucţiuni de la persoane care acţionează în numele Ucrainei.

Daria Trepova a fost transferată de la Sankt Petersburg la Moscova, unde procurorii urmau să solicite unui tribunal districtual plasarea acuzatei în arest preventiv.

Daria Trepova, accused of murdering Vladlen Tatarsky, was taken to the Basmanny Court in Moscow.

It is reported that the prosecution is asking for her detention until June 2. pic.twitter.com/P3ZJYuoCAj