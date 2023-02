Membrii Consiliului European au adoptat joi, 23 februarie, o declaraţie în care condamnă războiul început în urmă cu un an de Rusia împotriva Ucrainei şi subliniază că Uniunea Europeană va continua să sprijine Ucraina.

”La un an după ce Rusia lui Putin a început războiul brutal de agresiune împotriva Ucrainei, noi, liderii UE, ne exprimăm deplina solidaritate cu poporul ucrainean şi angajamentul nostru ferm de a continua să sprijinim Ucraina”, a scris preşedintele Klaus Iohannis, pe Twitter.

