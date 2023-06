Câți ani va dura deminarea Ucrainei: ”Situația este comparabilă cu cea a Europei la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial” VIDEO

Deminarea Ucrainei necesită o operaţiune la scară mare, comparabilă cu cea din Europa, după cel de-Al Doilea Război Mondial, a anunțat ONU, relatează AFP.

Este nevoie de aproximativ 300 de milioane de dolari (274 milioane de euro) pe an, pe o perioadă de cinci ani, în vederea unei deminări a teritoriului Ucrainei, a anunțat Paul Heslop, un reprezentant al programelor Serviciului ONU de luptă împotriva minelor (UNMAS).

”Urmează să ne confruntăm în Ucraina cu o situaţie ca cea a Europei la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial”, a subliniat într-o conferinţă de presă la Geneva, miercuri, Paul Heslop, care a amintit că întregul continent a avut nevoie atunci de 15 ani să rezolve problema dispozitivelor explozive.

30% din teritoriul Ucrainei este minat

ONU lucrează la un program de deminare a Ucrainei, care să-i permită să-şi relanseze economia.

