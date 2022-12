Propaganda de la televiziunile Moscovei a lansat o nouă dezbatere despre președintele Ucrainei, ”experții” analizând dacă Volodimir Zelenski este Antihristul sau doar ”un mic demon”.

Fragmentul din emisiunea la care s-a discutat acest subiect a fost distribuit pe Twitter de Julia Davis de la The Daily Beast.

”Cred că biserica ortodoxă (rusă) ar trebui să proclame că Zelenski reprezintă oficial venirea Antihristului. El este Antihristul oficial. Din punctul de vedere al Ortodoxiei, acest om este Antihristul clasic. Ar trebui să uităm numele lui de familie. Ar trebui să îl numim pur și simplu pe Zelenski Antihristul. El a făcut o înțelegere cu diavolul și își îndeplinește obligațiile conform acestui contract.

Nu poate exista diplomație sau complicitate în acest sens. Ar trebui să ne dăm seama că are loc distrugerea Ortodoxiei și dezrădăcinarea ei”, a spus unul dintre ”experții” ruși.

Un alt invitat a fost însă de altă părere, spunând că Zelenski este ”doar un mic demon”.

”Îl flatați pe Zelenski numindu-l Antihrist. El este doar un mic demon, dar nu mai mult de atât”, a declarat el, adăugând că președintele Ucrainei ”îl slujește pe Antihrist”.

Meanwhile in Russia: in all seriousness, pundits and experts on Russian state TV argue whether President of Ukraine Volodymyr Zelensky is the Antichrist or just a small demon. pic.twitter.com/08yt8aPP8d