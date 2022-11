Dezvăluirile unui român care a luptat luni la rând în Ucraina: ”Am confundat viața reală cu un film” VIDEO

Un român care a luptat mai multe luni în Ucraina a povestit într-un reportaj Recorder despre traumele prin care a trecut după ce a decis să intre în legiunea străină.

Stoica Ovidiu Anton are 37 de ani și și-a petrecut ultimele patru luni și jumătate pe front.

”Sunt total diferit de când am venit înapoi. În sensul că mă simt vulnerabil. Practic, nu mai sunt eu. Nu știu ce m-a afectat mai mult, dar nu mai sunt eu”, a declarat bărbatul, care a revenit în țară.

Când a început războiul, Obidiu era în Spania, unde lucra de peste 20 de ani.

”24 februarie. O prietenă mi-a aratat niște imagini și mi-a spus: "Uite ce se întâmplă în Kiev." Prima mea reacție a fost ceva de genul: "Nu are cum. E Kiev. E lângă România. Nu are cum". Ziua următoare am văzut că da, au căzut și cădeau bombe. M-am întors în România cu gândul să ajut. Atunci am căutat pe Google cel mai apropiat oraș către Ucraina. Nu știu de ce telefonul mi-a dat Isaccea și am decis să mă duc acolo. După o lună de zile de voluntariat a trecut o femeie. Era foarte, foarte foarte murdară, cu doi copii, mi-a cerut apă. Mi-a spus că timp de trei zile nu au putut să mănânce și nu au putut să iasă dintr-un beci. Am fost dus la o bază, unde examenul ala... nu e examen. Vor să vadă că te miști, că ești întreg, că nu omori ucrainieni, că nu consumi droguri, alcool, că știi să folosești un Kalașnikov”, a mai povestit bărbatul.

Ovidiu a vorbit despre cât de mult l-a afectat decizia de a merge pe front.

”Nu pot să descriu cu cuvinte și ce am simțit, dar practic toți râdeam și eram bucuroși că suntem acolo”, a spus el, arătând un video cu el și camarazii săi plini de viață, stare de spirit la capătul opusă față de cum se simțea în momentul reportajului. În zona roșie, el a stat în jur de 35-40 de zile.

”Credeam că rolul meu e să scap oameni, dar practic noi apăsam pe trăgaci. Aș vrea să șterg tot ce am făcut acolo pentru a face altceva. Să aflu cine e tanti aia, să arunc cu bomboane, nu cu bombe. Să îi ajut, nu să fac ce am făcut. Am confundat viața reală cu un film”, a mai spus Ovidiu, potrivit stirileprotv.ro

