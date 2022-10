Rușii l-au eliberat pe directorul centralei nucleare Zaporojie. Motivul ”arestării”, în continuare necunoscut

Directorul general al centralei nucleare Zaporojie, Igor Muraşov, a fost eliberat luni, 3 octombrie, a anunțat şeful Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică.

”Salut eliberarea lui Igor Muraşov. Am primit confirmarea că s-a întors acasă sănătos şi bine”, a scris pe Twitter Rafael Grossi.

I welcome the release of Ihor Murashov, Director General of #Ukraine’s #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant; I have received confirmation that Mr Murashov has returned to his family safely.