Ce a cerut Zelenski la Curtea Penală Internațională: ”Cu toții vrem să vedem un alt Vladimir aici” VIDEO

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut joi, 4 mai, un discurs de aproximativ 20 de minute la Curtea Penală Internaţională (CPI) de la Haga, în Olanda.

Liderul de la Kiev a cerut înființarea unui Tribunal Special pentru crimele comise de ruși în țara sa, relatează AFP.

”Vrem toţi să vedem alt Vladimir aici, la Haga”, a declarat el, referindu-se la mandatul de arestare emis de CPI pe numele lui Vladimir Putin şi la prenumele lor comun.

#Zelenskyy speaking in #TheHague: “We all want to see another Vladimir here in The Hague, someone who deserves to be punished for his criminal actions. I'm sure it will happen when we win." pic.twitter.com/sG43dhqtFV