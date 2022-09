Discuția dintre Macron și Zelenski în dimineața invaziei. Ce a cerut liderul ucrainean: ”Emmanuel, să vorbești cu Putin” VIDEO

Un videoclip cu momentul în care președintele Franței, Emmanuel Macron, a fost anunțat de omologul ucrainean, Volodimir Zeleneksi, că trupele Rusiei i-au invadat țara a fost făcut public pe Twitter.

Discuția a avut loc chiar în dimineața invaziei, pe 24 februarie 2022.

Macron îl întreabă pe Zelenski dacă Rusia a trimis armata la Kiev, iar președintele Ucrainei îi răspunde că trupele nu sunt doar în capitală.

”Sunt trupe peste tot. Este de neimaginat. Nu e ca în 2014, este mult mai grav, sunt mult mai multe trupe”, spune președintele Ucrainei.

”Este clar, e război total”, afirmă Macron.

Liderul de la Kiev îi cere președintelu francez să discute cu omologul rus, Vladimir Putin. Zelenski a solicitat organizarea unei ”coaliții împotriva războiului”, subliniind că, cu siguranță, liderii europeni și Joe Biden ”sunt pe aceeași lungime de undă” și că președintele rus va opri invazia dacă ei îi vor cere imperativ acest lucru.

”Se va opri, vă va asculta”, mai spune Zelenski.

Macron speaks to Zelensky the morning of the invasion. This is the beginning of Zelensky’s transformation from mild-mannered president to war chief. pic.twitter.com/QmShhALAL5