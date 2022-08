Președintele Ucrainei, Volosimir Zelenski, a anunțat joi, 25 august, că a avut o ”conversație grozavă” cu liderul SUA, Joe Biden.

Într-un mesaj postat pe Twitter, liderul de la Kiev i-a mulțumit lui Biden pentru ajutorul militar și financiar acordat în contextul războiului cu Rusia.

”Am discutat despre următorii pași ai Ucrainei pe calea spre victoria împotriva agresorului și despre importanța tragerii Rusiei la răspundere pentru crimele de război”, a scris Zelenski.

Had a great conversation with @POTUS. Thanked for the unwavering U.S. support for Ukrainian people – security and financial. We discussed Ukraine’s further steps on our path to the victory over the aggressor and importance of holding Russia accountable for war crimes. pic.twitter.com/4edng8vkvn