Ce așteaptă Ucraina de la UE la începutul lui 2023. Anunțul lui Volodimir Zelenski după o discuție cu Ursula von der Leyen

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat la telefon luni, 2 ianuarie, cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Zelenski i-a mulţumit Ursulei von der Leyen, într-un mesaj pe Twitter, pentru sprijinul oferit şi a adăugat că-şi vor coordona împreună paşii pentru desfăşurarea unui summit Ucraina-UE.

Liderul de la Kiev a transmis și că Ucraina aşteaptă să primească în ianuarie prima tranşă din ajutorul de 18 miliarde de euro promis de UE acestei ţări pentru a-i susţine finanţele în timp ce continuă războiul cu Rusia.

Glad to start the year talking to @vonderleyen . Thanked for the EU support. Waiting for the 1st tranche of macro-fin aid in Jan, the 1st batch of LED-lamps, school buses, generators & modular houses. Coordinated steps on 🇺🇦🇪🇺 Summit. We feel support & will win together.

”În prima mea conversaţie în acest nou an cu preşedintele Zelenski i-am transmis sprijinul meu din toată inima şi cele mai bune urări pentru 2023 populaţiei Ucrainei”, a scris și Ursula von der Leyen pe Twitter, mesaj în care a confirmat că UE va începe în curând să transfere Kievului sume din ajutorul de 18 miliarde de euro.

”UE va fi alături de voi atât timp cât va fi nevoie. Susţinem lupta voastră eroică. O luptă pentru libertate şi împotriva agresiunii brutale”, a adăugat ea în acelaşi mesaj, amintind că UE ajută de asemenea Ucraina iarna aceasta ”cu generatoare, becuri, adăposturi şi autobuze şcolare”, ca răspuns la atacurile ruseşti asupra infrastructurii energetice ucrainene.

We are supporting you through this winter with generators, light bulbs, shelters, school buses.

And we continue our strong financial assistance.

Soon we’ll start disbursing our €18 billion support package in monthly tranches.

I look forward to meeting you again in 🇺🇦 soon.