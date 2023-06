Crește pericolul la centrala nucleară Zaporojie, după distrugerea barajului Kahovka. Apa nu mai poate asigura răcirea reactoarelor FOTO

Operatorul barajului Kahovka, din sudul Ucrainei, a anunțat joi, 8 mai, că nivelul apei din rezervor nu mai permite asigurarea răcirii reactoarelor centralei nucleare Zaporojie, relatează AFP.

Nivelul apei a scăzut ”sub pragul critic de 12,7 metri” şi nu mai este suficient să alimenteze ”bazinele Centralei Nucleare Zaporojie” în vederea operaţiunilor de răcire”, a anunțat directorul operatorului ucrainean Ukrhydroenergo, Igor Sîrota.

Directorul Agenţiei Internaţionale a Energiei Atomice (AIEA), Rafael Grossi, care urmează să efectueze o vizită în centrală săptămâna viitoare, anunţa la începutul săptămânii că apa nu mai poate să fie pompată dacă nivelul acesteia coboară sub pragul de 12,7 metri.

NEW: A time series of satellite images from @planet shows water dropping at the Kakhovka Reservoir near the Zaporizhzhia Nuclear Power Planet.

When water levels drop below 12.7 meters, the plant will no longer have access to the reservoir for cooling water. pic.twitter.com/06J4gL6obM