Imagini înfricoșătoare după distrugerea barajului Kahokva. Apa a scos la suprafață cranii cu căști naziste VIDEO

Inundațiile provocate după distrugerea barajului Nova Kahovka din Ucraina au scos la suprafață rămășițele pământești ale soldaților din cel de-al Doilea Război Mondial, unii purtând căști naziste.

Acestea au fost dezgropate în regiunea Herson după ce apa vastului lac de acumulare Kahovka a început să se retragă.

Au fost descoperite, de asemenea, rămășițe de rachete moderne de apărare antiaeriană, de tipul celor pe care Rusia și Ucraina le folosesc, și arme mult mai vechi care datează din al Doilea Război Mondial, când forțele sovietice și naziste s-au ciocnit pe teritoriul Ucrainei, notează Adevărul.

”Muniția, în special, chiar și din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, se găsește în zonele lacului de acumulare Kahovska”, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne al Ucrainei, când le-a ordonat civililor să rămână în afara bazinului.

World War II Remains Found

After the explosion of the Kakhovskaya Dam, by Russia 🇷🇺, which caused the water to empty to the bottom of the reservoir, human remains of people from the Second World War were found. pic.twitter.com/4EiKWZ2GKk