Cum s-a făcut de râs guvernatorul prorus din Herson. Mesajul penibil, în orașul cuprins de ape: ”Oamenii se plimbă calmi pe străzi” VIDEO

Guvernatorul instalat de ruși în regiunea Herson din Ucraina, Vladimir Saldo, a transmis marți, 6 iunie, un mesaj video în care a susținut că, după distrugerea barajului Nova Kahovka, locuitorii din oraș sunt calmi și se plimbă pe străzi.

Declarația a fost făcută în contextul în care orașul și alte zeci de localități au fost inundate după ce barajul a fost aruncat în aer.

Lui Saldo i-a scăpat însă un detaliu. În spatele său se vede că străzile orașului au fost acoperite de apă.

”Am trecut acum prin orașul Nova Kakovka și prin orașele care se află pe malul stâng. Oamenii sunt calmi, muncesc. La câteva străzi de aici nu se simte prea mult prezența apei”, a spus acesta.

El a adăugat că oamenii din Oleșki, Hola Prîstan, Herson și alte așezări trăiesc normal și că sunt deschise în continuare unele magazine și benzinării.

🤡 Clown Saldo on the background of a flooded Nova Kakhovka claims that everything is fine

”Nova Kakhovka and all the towns that are downstream such as Oleshky, Hola Prystan, Kherson and other settlements live normally. People are moving through the streets. Gas stations and… pic.twitter.com/2ibt9fqYi1