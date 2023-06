Urmările devastatoare ale distrugerii barajului Nova Kahovka: zeci de localități acoperite de ape, mii de oameni evacuați VIDEO/FOTO

Directorul operatorului ucrainean Ukrhydroenergo, Igor Sîrota, a confirmat marți, 6 iunie, că Centrala Hidroelectrică Kahovka a fost ”complet distrusă”, relatează AFP. În urma inundațiilor puternice, mii de oameni au fost evacuați.

Anunțul a fost făcut la câteva ore după distrugerea barajului situat pe Nipru, pe care Kievul o impută Moscovei, acuzaţii pe care Rusia le respinge.

”Centrala nu poate fi restaurată. Este complet distrusă. Structura hidraulică este pe cale să fie lută de apă”, a anunțat la televiziunea ucraineană Sîrota.

Satellite images of the dam of the Kakhovka Hydroelectric Power Plant before and after the explosion are published by Radio Liberty. pic.twitter.com/k2wK9ZagTL — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

Zeci de localități inundate, mii de oameni evacuați

Ministrul ucrainean de Interne, Igor Klimenko, a anunțat că cel puțin 24 de localităţi au fost inundate.

This is how the neighborhood of Kherson Korabel looks like now. pic.twitter.com/9oxFY6QDAV — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

La rândul său, procurorul general ucrainean, Andrii Kostin, a transmis că peste 17.000 de persoane sunt evacuate din zona Barajului Kahovska și că peste 40.000 riscă să se afle în zone inundate.

”Din nefericire, peste 25.000 de persoane se află pe teritoriul aflat sub control rusesc”, a precizat Andrii Kostin.

Ocupaţia rusă a anunţat că a început evacuarea locuitorilor din trei localităţi - Nobva Kahovka, Golo Pristan şi Oleşki.

Stare de urgență

În districtul Nova Kahovska - în partea regiunii ucrainene aflată sub controlul Rusiei - a fost decretată starea de urgență în urma ruperii barajului, relatează agenția rusă de presă Tass, care citează un decret al ocupaţiei ruse.

Nova Kakhovka is going under water. pic.twitter.com/V3U9CI4wRC — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ordonat evacuarea ”zonelor cu risc” şi ”să se furnizeze apă potabilă tuturor oraşelor şi tuturor satelor care erau aprovizionate anterior cu apă din rezervorul Kahovka”, a anunţat Ministerul ucrainean de Interne, în urma unei reuniuni de urgenţă a Consiliului Naţional ucrainean al Securităţii şi Apărării.

#KakhovkaHPP completely went under water. The video was published by eyewitnesses. pic.twitter.com/s1X1e4YbkX — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

Consiliul a convenit o serie de măsuri internaţionale şi de securitate vizând darea în judecată a Rusiei din cauza acestui atac.

The Prosecutor General's Office of #Ukraine launched an investigation into the explosion of the dam of the Kakhovskaya hydroelectric power station. pic.twitter.com/9BNJBW06lh — NEXTA (@nexta_tv) June 6, 2023

”Apele revărsării au erodat o parte a Barajului Kahovska după ruptură. Numai o parte a sălii turbinelor se mai afla sub apă, iar unele vane de control suplimentar din partea de nord par să fi dispărut”, comenta pe Twitter, în baza acestor imagini, un analist de la OSINTtechnical.

Nivelul apei în oraş, imediat în apropierea Barajului Nova Kahovka, care s-a rupt, ar putea creşte cu 12 metri, avertiza într-un comunicat postat pe Telegram primarul instalat de către ruşi al localităţii, Vladimir Leontiev.

Ocupaţia a anunţat că nivelul apei în oraş urmează să crească în următoarele 72 de ore.