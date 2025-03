Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai agresivi lideri de la Moscova, pare că căpătat noi puteri de când Volodimir Zelenski a fost umilit de Donald Trump. Fostul președinte al Rusiei a depășit o nouă limită cu insultele la adresa lui Volodimir Zelenski și Europei. În același timp, felicită administrația Trump.

Medvedev a scris pe Twitter că SUA nu vor „să mai hrănească javra nazistă de la Kiev” pe 4 martie, la câteva ore după ce americanii au anunțat că suspendă ajutor militar pentru Ucraina, adică inclusiv livrările de arme.

„Câinile plin de purici a fost luat de decrepita Europa, care a exclamat cu bucurie "Cățelul meu"” a continuat fostul președinte al Rusiei insultele, făcând referire la summitul liderilor europeni de la Londra, la care a participat Zelenski după fiascoul din Biroul Oval.

Liderul rus încheie mesajul cu un îndemn criminal: „Nu are sens, câinele nebun și plin de paraziți este periculos. Așa că, mai bine, să fie eutanasiat în liniște, fără suferință. Am zis!”

The Trump administration no longer wants to feed the Nazi mutt in Kiev. The flea-ridden dog was picked up by a decrepit Europe, joyfully exclaiming "My doggie"! It's no use, the mad parasitic dog is dangerous. So, better to put it down quietly, without any suffering. Dixi.