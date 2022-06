Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a reiterat luni, 27 iunie, că țara sa are nevoie de mai mult ajutor din partea Occidentului pentru a putea răspunde atacurilor Rusiei.

Mesajul a fost transmis după atacul cu rachete comis asupra unui centru comercial din orașul Kremenciuk, din centrul Ucrainei, soldat cu cel puțin 13 morți și peste 50 de răniți.

Fii la curent cu cele mai noi informații LIVE despre războiul din Ucraina

”Rusia este o rușine pentru umanitate și trebuie să suporte consecințele. Răspunsul ar trebui să fie mai multe arme grele pentru Ucraina, mai multe sancțiuni împotriva Rusiei și mai multe întreprinderi care părăsesc Rusia”, a scris Kuleba luni seară, pe Twitter.

Large shopping mall in Kremenchuk with hundreds of civilians inside has been hit by a Russian strike. Russia is a disgrace to humanity and it must face consequences. The response should be more heavy arms for Ukraine, more sanctions on Russia, and more businesses leaving Russia. pic.twitter.com/Uvi6fbyShK