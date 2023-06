Răspunsul sarcastic al Kievului după anunțul Kremlinului privind ”demilitarizarea” Ucrainei: ”Poate transforma orice eşec într-o victorie”

Ministrul de Externe ucrainean, Dmitro Kuleba, a declarat duminică, 18 iunie, că Rusia îşi prezintă eşecurile drept succese, într-o reacţie la declaraţia făcută anterior de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit căruia obiectivul ”demilitarizării” Ucrainei a fost ”în mare parte atins”, transmite EFE.

”Aşa cum am spus, Rusia poate transforma orice eşec într-o victorie”, a scris Kuleba într-un mesaj pe Twitter.

Coming up next: “All objectives of the operation have been met. As an EU and NATO member, Ukraine can no longer attack Russia. Crimea is no longer a financial burden. Our losses taught us a lesson and strengthened Russia”.

As I said, Russia can spin any setback into a victory. pic.twitter.com/IlEb2B1Azx