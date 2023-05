Spectacol cinic al propagandistului preferat al lui Putin: ”Pe 24 februarie, am murit ca să mă nasc într-o viață diferită” VIDEO

Prezentatorul TV rus Vladimir Soloviov, unul dintre principalii susținători ai președintelui Vladimir Putin, își va continua propaganda despre război într-un documentar care va fi difuzat la televiziunea de stat a Rusiei.

Într-un trailer al documentarului, făcut public de jurnalistul BBC Francis Scarr, propagandistul rus declară: ”La 24 februarie, am murit ca să mă nasc pentru o viață diferită.”

”Am pierdut țări și prieteni, dar m-am regăsit pe mine și țara mea natală, iar oamenii au stat alături de mine, umăr la umăr. I-am găsit acolo, în prima linie. Acolo vezi adevăratele culori ale tuturor”, mai declară Soloviov.

"On 24 February I died in order to be born for a different life"

I’m not expecting Vladimir Solovyov to open up on the pain of losing his Italian villas in this new documentary, but here’s hoping pic.twitter.com/KCDQIZDPH1