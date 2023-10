Noi dovezi că Rusia a primit armament din Coreea de Nord: ”Primele imagini cu ceea ce a fost furnizat” FOTO

Noi imagini distribuite în mediul online confirmă că acuzațiile Occidentului conform cărora Coreea de Nord a furnizat armament Rusiei sunt adevărate.

Contul Ukraine Weapons Tracker, care monitorizează încă de la începutul războiului din Ucraina evoluția armamentului din ambele tabere, a făcut publice primele imagini cu armamentul furnizat de Phenian.

”Iată primele imagini cu ceea ce a fost furnizat: proiectile HE-FRAG de 122 mm și 152 mm, care sunt deja eliberate artileriștilor ruși”, se arată în mesajul postat pe rețeaua X. Sursa citată precizează că obuzele au fost fabricate în anii 2000.

Recently, the news that the DPRK 🇰🇵 started to supply ammunition to the Russian army has become public.

Here are the first ever images of what was supplied: 122mm and 152mm HE-FRAG projectiles, which are already being issued to Russian artillerymen. pic.twitter.com/EmVpejBGDf