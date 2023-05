Alerte de raid aerian au răsunat pentru o scurtă perioadă de timp, joi seară, în Kiev, iar locuitorii au putut vedea cum o dronă care zbura pe cer este doborâtă de apărarea antiaeriană ucraineană, care ulterior a anunţat că vehiculul fără pilot aparţinea, de fapt, chiar forţelor sale armate, relatează CNN.

O aeronavă fără pilot (UAV) a fost doborâtă de forţele de apărare aeriană din Kiev, a anunţat joi seară administraţia militară a oraşului pe Telegram.

”În timpul recentei alerte aeriene, un vehicul aerian fără pilot la bord a fost reperat deasupra oraşului Kiev. Obiectul a fost doborât de forţele de apărare aeriană. Nu există informaţii privind victime sau daune asupra locuinţelor sau infrastructurii”, a transmis administraţia militară a oraşului Kiev.

Primarul Vitali Kliciko a confirmat că au avut loc explozii, dar şi un incendiu în cartierul rezidenţial Solomianka, adăugând că ar putea fi vorba de resturi de la UAV. Serviciile de urgenţă interveneau la faţa locului şi nu au fost raportate victime.

Video of the destruction of a UAV in the sky over Kyiv from another angle. pic.twitter.com/is5tk4dWpq