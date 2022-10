Încă o dronă iraniană folosită de ruși a ajuns pe mâinile ucrainenilor: ”Acum va funcționa pentru noi” FOTO

Armata ucraineană a făcut publică o imagine cu o dronă iraniană capturată de la ruși.

Potrivit sursei citate, drona a fost interceptată de Forţele Armate Ucrainene deasupra Mării Negre, la finalul lunii septembrie.

”Drona iraniană Mohajer-6, care a căzut anterior în Marea Neagră, va funcționa acum pentru noi”, a transmis armata ucraineană pe Telegram.

UAV-ul multi-rol Mohajer-6 este conceput pentru a efectua misiuni de recunoaștere, supraveghere și atac.

În urmă cu câteva luni, SUA au anunțat că Rusia a primit drone de luptă iraniene pe care le-ar putea desfășura pe câmpul de luptă din Ucraina. Ambasadorul iranian în Ucraina a negat însă furnizarea de vehicule aeriene fără pilot către Moscova.

Într-un alt mesaj, publicat pe Twitter, Ministerul Apărării de la Kiev a prezentat o imagine cu o dronă de atac Mohajer-6, echipată cu muniție ghidată Ghaem-5.

”Recent, ca răspuns la o notă a Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, ambasadorul Iranului a declarat că țara sa nu a furnizat drone Rusiei.

Iată drona iraniană Qods Mohajer-6, care a fost lansată pentru a coordona un atac asupra Odesei în urmă cu câteva zile”, se arată în mesajul postat.

Recently, in response to a note from the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, the ambassador of Iran stated that his country has not supplied drones to russia.

Here is the Iranian drone Qods Mohajer-6, which was launched to coordinate an attack on Odesa a few days ago. pic.twitter.com/C5Ep0kj7GZ