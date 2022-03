Urale răsună într-un centru de comandă secret. Pe ecran, un alt lansator de rachete rus a dispărut într-un nor de fum. Lucrând la kilometri în spatele liniei de front, o echipă de operatori ucraineni de drone încearcă să schimbe soarta războiului împotriva forțelor Kremlinului. Cea mai eficientă armă din arsenalul lor este drona Bayraktar TB2, produsă în Turcia. Se ridică la 160 de metri deasupra câmpului de luptă și anihilează inamicul doar cu apăsarea unui buton. Atât de înfricoșătoare este reputația sa, încât a inspirat un cântec de dragoste care a devenit viral în Ucraina și chiar un joc video.

Ușoare și cu un profil mic, dronele Bayraktar sunt proiectate să evite sistemele antiaeriene și să rămână nedetectate cât mai mult timp posibil, cântărind mult mai puțin decât drona emblematică Predator din SUA. În plus, drona americană costă 30 de milioane de lire sterline, iar echivalenta turcească doar 750.000. Anvergura de 12 metri ajută drona să rămână în aer până la 30 de ore. Suficient timp pentru a-și lansa cele patru rachete ghidate cu laser. Rusia nu are drone de atac. În schimb, se bazează pe vehicule de recunoaștere pentru a-și ghida artileria, potrivit The Spectator.

Succesul dronelor Bayraktar a consolidat statutul Turciei ca unul dintre cei mai importanți producători de drone din lume. În ciuda relațiilor strânse cu Rusia, Ankara a sprijinit de multă vreme Ucraina trimițându-i aparate Bayraktar suplimentare în ultimele luni, pe lângă cele aproximativ 25 pe care le-a vândut Kievului din 2019. Și mai îngrijorătoare pentru comandanții de la Moscova a fost știrea de anul trecut că Ucraina a încheiat o înțelegere pentru a coproduce TB2 la nivel local, ca parte a unui acord de parteneriat.

În ultimii câțiva ani, Turcia a înarmat discret țările din curtea Rusiei cu tehnologie aerospațială avansată. Fostele republici sovietice Kârgâzstan și Turkmenistan au semnat acorduri pentru dronele de fabricație turcă, în timp ce Azerbaidjanul le-a folosit cu un efect devastator împotriva aliatului apropiat al Kremlinului, Armenia, anul trecut în conflictul din Nagorno-Karabah. Polonia, Libia, Nigeria și Maroc sunt, de asemenea, pe lista națiunilor care au acorduri de aprovizionare cu Ankara pentru drona de atac.

Compania care produce TB2, Baykar, este condusă de Selçuk Bayraktar, în vârstă de 42 de ani. Fostul student la inginerie la MIT este căsătorit cu fiica mai mică a președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan.

Armata Turciei operează acum peste 140 de drone Bayraktar, ceea ce înseamnă că capacitățile sale depășesc cu mult Regatul Unit, care are o flotă de doar zece UAV-uri (n.r. aeronave fără pilot) de atac Reaper de fabricație americană, vechi de deja două decenii. Bayraktar a contribuit la autosuficiența forțelor Ankarei în ceea ce privește puterea aeriană, în ciuda faptului că anterior era puternic dependentă de importuri. Producția a crescut din 2019, când Washingtonul a scos Turcia din schema de avioane de război F-35, după ce Ankara a decis să cumpere sisteme de apărare aeriană fabricate din Rusia.

Se lucrează acum la noua dronă Akinci, care este echipată cu capacități mai mari de ascundere, tehnologie de supraveghere de top și hardware nou de contramăsuri care va împiedica încercările inamice de sparge sistemul digital al dronei, La începutul acestei luni, exact când Rusia și-a început invazia, Baykar a anunțat că a testat cu succes Akinci. Selçuk Bayraktar a promis că va fi „cel mai puternic și mai capabil de luptă UAV armat din clasa sa din lume”.

Analiștii ruși sunt, fără îndoială, îngrijorați de tehnologia roiului de drone din Turcia, care conectează un număr mare de UAV-uri letale într-un atac coordonat. Informațiile sunt transmise între drone, ceea ce înseamnă că inteligența artificială de la bord poate determina mai bine țintele, independent de un centru de comandă. Și tehnologia a fost deja dovedită împotriva forțelor susținute de Moscova. În 2020, Turcia a folosit un astfel de roi pentru a ataca depozitele siriene de război chimic și sistemele de rachete, ca răzbunare pentru moartea a 33 de soldați în apropiere de granița turco-siriană. Până acum, doar israelienii au reușit să demonstreze o tehnologie similară.

Capacitatea Turciei de a dezvolta vehicule de atac aerian extrem de sofisticate – și foarte ieftine – începe să remodeleze conflictele de pe tot globul. Acum, această nouă superputere a dronei oferă Ucrainei un colac de salvare în lupta sa împotriva lui Vladimir Putin.

