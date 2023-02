Soldații ucraineni au dus pe câmpul de luptă luptă drone FPV (First-Person View), de tipul celor utilizate de amatorii de curse, pe care au fixat grenade propulsate de rachete (RPG), potrivit imaginilor apărute pe canalele Telegram rusești și ucrainene, relatează Vice.

Dronele FPV sunt folosite pentru atac, distrugerea echipamentelor sau pentru colectarea de informații.

Pentru a le dirija, amatorii de curse cu drone folosesc ochelari conectați la cameră.

Spre deosebire de o dronă pre-construită DJI sau o alta comercială, dronele de curse FPV sunt de multe ori asamblate de către piloți.

Un alt avantaj este costul mai redus pentru lansarea munițiilor. În timp ce o dronă de uz militar precum Bayraktar costă circa 5 milioane de dolari, una comercială, cum ar fi o DJI Mavic, costă puțin peste 2.000 de dolari, iar un Skydio 2 costă aproximativ 1.000 de dolari.

A collection of clips featuring a homebrew quadcopter in service with a Ukrainian drone unit (among other commercially available platforms), armed with a variety of improvised munitions, including six 82mm mortar bombs or an air-dropped TM-62 landmine. pic.twitter.com/Ju320MjIu3