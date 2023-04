Momentul când echipajul unui tanc rusesc este lovit din plin într-un atac cu dronă kamikaze improvizată a ucrainenilor VIDEO

Noi imagini dramatice de pe frontul din Ucraina au fost distribuite pe Twitter de Ukraine Weapons Tracker.

În filmare este surprins momentul când un blindat rusesc dotat cu un tun antiaerian ZU-23 de calibru 23mm este atacat cu o dronă kamikaze improvizată a ucrainenilor.

În momentul atacului, care a avut loc în Donețk, pe tanc se aflau doi soldați, care manevrau tunul antiaerian, iar alți doi se aflau în spatele blindatului. Aceștia au fost loviți din plin.

#Ukraine: Another Russian MT-LB armoured personnel carrier - this time with a ZU-23-2 23mm autocannon - was damaged by an improvised FPV loitering munition operated by the Ukrainian 23rd Separate Rifle Battalion North-East of Torske, #Donetsk Oblast. pic.twitter.com/kFOxGB2VdW