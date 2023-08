Ucrainenii au doborât în aceeași zi două elicoptere de atac rusești ”Alligator”. Imaginile care-l vor înfuria pe Putin VIDEO

Ucrainenii au anunțat joi, 17 august, că au doborât două elicoptere de atac Ka-52 ”Alligator”, unele dintre cele mai avansate din dotarea armatei ruse.

Potrivit Statului Major al armatei ucrainene, unul dintre elicoptere a fost doborât dimineață, în districtul Robotine din regiunea Zaporojie. Elicopterul Ka-52 a fost lovit de o rachetă trasă cu un lansator mobil MANPAD, relatează Digi24.

Pe rețelele de socializare a fost distribuită și o filmare în care se aud strigătele de bucurie ale soldaților ucraineni după doborârea elicopterului.

Ukrainian forces from the 47th Mechanized Brigade downed a Russian Ka-52 earlier today with a MANPADS. pic.twitter.com/khLlXgbF6H

Cel de-al doilea elicopter a fost doborât în zona Bahmut.

As claimed, Ukraine downed two Russian Ка-52 attack helicopters this morning

An air defense unit downed the first near Bakhmut around 6 am. A few hours later, the Ukrainian 47th separate mechanized brigade said it destroyed a Russian Ka-52 helicopter in the Robotyne direction,… pic.twitter.com/w6DRIkyCjt