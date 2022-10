Serviciul de Securitate al Ucrainei a făcut publică luni, 3 octombrie, o filmare cu momentul unui atac asupra unui elicopter rusesc.

Potrivit anunțului făcut pe Facebook, forțele speciale ucrainene au doborât un elicopter rusesc de atac Ka-52, în regiunea Zaporojie.

În videoclipul postat, un soldat ucrainean lansează de la sol un proiectil, a cărui traiectorie este urmărită apoi din dronă.

În imagini se observă mai multe elicoptere care zboară la joasă altitudine. La un moment dat, proiectilul lansat de ucraineni apare din stânga ecranului și lovește unul dintre elicoptere, care explodează și se prăbușește.

”Unul dintre Ka-52-urile rusești a făcut o "aterizare dură" ca urmare a unei lovituri a sistemului portabil de rachete. Continuăm să lucrăm până la victoria completă! Glorie Ucrainei”, a mai scris SBU.

Momentul atacului a fost surprins și dintr-un alt unghi, de la sol:

#Ukraine: A Russian helicopter which was flying at at extreme low level was shot down by a Ukrainian MANPADS in #Zaporizhzhia Oblast. It was claimed to be a Ka-52. pic.twitter.com/HClEHYfTMq