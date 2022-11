Epava unei drone rusești foarte rare, găsită în Ucraina. Oficial, UAV-ul nu a intrat în dotarea armatei FOTO

Epava unei drone rusești Korsar, concepută pentru misiuni de supraveghere, a fost găsită în Ucraina.

Drona se vrea a fi o variantă îmbunătățită comparabilă cu modelul RQ-7 Shadow folosit de SUA. Primul prototip a fost prezentat în 2015, iar o variantă de export a fost prezentată în 2019.

#Ukraine: Wreckage of an extremely rare Russian Korsar UCAV was found in Ukraine- only a few examples were ever manufactured.

This drone has never entered service with the Russian army- until now it has only been undergoing trials, including possibly in Syria.

