”Bucătarul lui Putin” le cere furios deputaților ruși să meargă la război: ”Să pună mâna măcar pe lopată”

Fondatorul grupului paramilitar Wagner, Evgheni Prigojin, a făcut un apel la deputații din Duma de stat să participe activ la războiul din Ucraina, mergând pe front.

Apelul lui Prigojin, supranumit ”bucătarul lui Putin”, a fost publicat de serviciul de presă al companiei sale, Concord, pe rețeaua socială rusească VKontakte, potrivit canalului ucrainean Nexta.

”Acum este nevoie să ne consolidăm societatea. Acei oameni care vorbesc de ani întregi de la pupitru (parlamentarii - n.r.) trebuie să înceapă să facă ceva. Unde sunt comuniștii strâns uniți din Partidul Comunist al Federației Ruse, unde este Partidul Liberal Democrat, căruia îi pasă de Rusia și care, rămas fără Jirinovschi, vedem cu toții că s-a transformat într-un circ? Nu mai vorbesc de Partidul Patria, pe care l-am susținut prostește la un moment dat, sperând că acolo se formează patrioți adevărați. (...) Singurii care participă la viața țării sunt coaliția lui Mironov cu Prilepin și Rusia Unită, reprezentată de Turciak, Milonov, Valuev și alți câțiva deputați. Prin urmare, le cer domnilor "aleși" să se strângă grămadă și să conducă unități cum sunt cele ale Wagner. Iar cei care nu au calități organizatorice, să pună mâna pe mitralieră sau măcar pe lopată. Acesta este beneficiul real. Aceasta este adevărata slujire a patriei-mamă”, le-a transmis Prigojin depuțaților ruși, potrivit Digi24.

