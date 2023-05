Evgheni Prigojin înjură conducerea militară de la Moscova: ”Nenorociții o să ajungă în iad, organele lor o să fie mâncate!” VIDEO

Șeful grupării Wagner, Evgheni Prigojin, a avut o nouă ieșire extrem de furioasă, acuzând conducerea militară de la Moscova că nu îi ajută cu arme pe mercenarii care luptă în Ucraina.

Într-o înregistrare extrem de dură, el a filmat zeci de cadavre ale mercenarilor săi şi, folosind un limbaj injurios, se adresează direct ministrului rus al Apărării, Serghei Şoigu, şi şefului Statului Major, Valeri Gherasimov, care comandă operaţiunile din Ucraina, relatează AFP.

Videoclipul, postat chiar de Evgheni Prigojin pe reţelele de socializare, este de o violenţă rară.

”Acei nenorociți care nu ne dau muniție... C**ve! O să ajungă în iad! Organele lor o să fie mâncate! Suntem în criză de muniție: 70%. Shoigu! Gherasimov! Unde e muniția?”, spune Evgheni Prigojin.

Wagner PMC's Prigozhin has lost it. Hard not to interpret this as a declaration of war against Russia's Defence Minister Shoigu and Armed Forces Chief Gerasimov. Yesterday, Wind of Change mentioned that FSB resources are being diverted to prevent a coup. pic.twitter.com/MvMs3el5YG

Liderul Wagner arată zeci de cadavre la picioarele sale, pe care le prezintă ca fiind propriii săi oameni.

”Uitaţi-vă la ei, ticăloşilor (...) vă odihniţi în cluburi scumpe (...) copiii voştri fac videoclipuri pe YouTube (...) credeţi că aveţi dreptul să dispuneţi de vieţile lor?”, ţipă el.

Au venit aici ca voluntari şi au murit pentru ca voi să vă îndopaţi în birourile voastre”, acuză oligarhul care a făcut avere graţie contractelor de catering pe care le-a avut cândva cu armata rusă.

I translated for you Prigozhin’s speech. He is furious about the lack of ammunition and accuses Russian military leadership in multiple deaths of his “volunteers.” Such type of communication can be a big sign of Wagner losing in the battlefield. #StopRussia pic.twitter.com/MOWQDZXJOx