Răspunsul lui Prigojin după ce Kadîrov s-a oferit să-i trimită pe ceceni în Bahmut, pentru a prelua pozițiile Wagner VIDEO

Şeful grupării Wagner, Evgheni Prigojin, i-a mulțumit liderului cecen Ramzan Kadîrov pentru oferta de a-și trimite armata la Bahmut.

El susține că deja negociază cu reprezentanţii trupelor cecene un astfel de transfer, transmite EFE.

”Sunt deja în legătură cu reprezentanţii dumneavoastră pentru ca, la ora locală 00:00 pe 10 mai, exact în momentul în care, conform calculelor noastre, ne vom epuiza complet potenţialul de luptă, camarazii ceceni să ne înlocuiască şi să continue asaltul asupra Bahmutului”, a transmis sâmbătă Prigojin pe canalul său Telegram.

El a mai spus că ar mai fi ”ceva mai mult de doi kilometri pătraţi de cucerit în Bahmut, care vor fi, fără îndoială, capturaţi de forţele din Ahmat”, cu referire la trupele lui Kadîrov, potrivit Știrile TVR.

Wagner PMC is transferring their combat positions to Kadyrov's men, - Prigozhin.

It seems that the private armies are fighting - Wagner, kadyrovites... What's Russian army doing? pic.twitter.com/7GashMD9RI