Șeful grupării Wagner anunță într-o filmare că-și retrage mercenarii din Bahmut: ”Sunt condamnați să piară fără sens” VIDEO

Liderul grupării Wagner, Evgheni Prigojin, a anunțat vineri, 5 mai, că forţele sale vor părăsi oraşul ucrainean Bahmut, pe care încearcă să îl captureze din vara anului trecut.

În noua înregistrare video, Prigojin apare înconjurat de mai mulţi luptători Wagner şi spune că vor pleca din Bahmut din cauza pierderilor grele şi a proviziilor insuficiente de muniţie.

”Declar în numele luptătorilor Wagner, în numele comandamentului Wagner, că la 10 mai 2023 suntem obligaţi să transferăm poziţiile din aşezarea Bahmut către unităţile Ministerului Apărării şi să retragem ceea ce a mai rămas din Wagner în taberele logistice pentru a ne obloji rănile”, spune Evgheni Prigojin.

”Retrag unităţile Wagner din Bahmut pentru că în lipsa muniţiilor, sunt condamnate să piară fără sens”, adaugă el.

On May 10th, due to a lack of ammunition, the private military company "Wagner" will have to relinquish its positions in Bakhmut to the Russian Ministry of Defense and retreat to its rear camps, according to Prigozhin. pic.twitter.com/FvxrMr6ud5