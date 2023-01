Trupele ruse care atacă orașul ucrainean Bahmut sunt blocate din cauza rezistenței trupelor ucrainene și a unei rețele extinse de fortificații, a declarat marți, 3 ianuarie, șeful grupului de marcenari Wagner, relatează The Moscow Times.

Există ”o fortăreață în fiecare casă” în Bahmut, a spus Prigojin într-un interviu acordat agenției de știri de stat RIA Novosti.

”Băieții se luptă pentru fiecare casă, uneori pentru mai mult de o zi. Uneori le ia săptămâni pentru a captura o casă”, a adăugat el.

Bahmut este, în prezent, cel mai fierbinte punct de pe linia frontului.

Yevgeny #Prigozhin stated that the advance of the #Russian military and mercenaries near #Bakhmut was hindered by the good defense of the city.

British intelligence, meanwhile, states that the Russians will not be able to demonstrate any success near Bakhmut in the near future. pic.twitter.com/m1liibtfFG