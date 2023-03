Cum își întăresc ucrainenii capacitățile ofensive. Imagini din timpul unor exerciții militare cu tancuri, făcute publice de Ministerul Apărării VIDEO

Ministerul ucrainean al Apărării a făcut public un videoclip din timpul unor exerciții ale forțelor armate, relatează SkyNews.

La exercițiu au participat Brigada3 Tancuri și Batalionul 22 Operațiuni Speciale al Brigăzii Prezidențiale.

Soldații apar în timp ce conduc tancurile pe un teren noroios și sterp, în timp ce alții aleargă în spate, purtând arme.

”În fiecare zi, forțele de apărare ale Ucrainei își întăresc capacitățile ofensive”, au scris reprezentanții ministerului în postarea de pe Twitter.

Joint exercises of the 3rd Tank

Brigade and the 22nd Special Operations Battalion of the Presidential Brigade. Every day, the defense forces of Ukraine strengthen their offensive capabilities.

🎥3rd Tank Brigade pic.twitter.com/UcF0FB2MUD