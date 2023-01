Noi justificări halucinante ale războiului din Ucraina au fost promovate de postul tv Rusia 1. În cadrul unei emisiuni, un propagandist a susținut că armata rusă ar fi putut câștiga în două sau trei luni, dar că războiul a fost prelungit deliberat.

Potrivit unei înregistrări pe care a distribuit-o canalul Nexta, unul dintre invitați a explicat că, deși are și unele ”consecințe negative”, prelungirea războiului are o ”semnificație foarte pozitivă”, întrucât a ajutat la ”mobilizarea spirituală a societății”.

🤡Propagandists on Orc-TV said they could have defeated Ukraine back in May but deliberately didn't do it because Putin wanted to carry out "spiritual mobilization" in Russia. Thus, they came to conclusion that death, destruction and financial losses also have "positive moments". pic.twitter.com/FaPn5h6oA0