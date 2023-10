Cum au explicat Iohannis și Zelenski anularea discursului în Parlament al liderului ucrainean VIDEO

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vorbit marți, 10 octombrie, după întâlnirea de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, despre anularea ședinței Parlamentului programată pentru un discurs.

Liderul de la Kiev a precizat că nu a venit pregătit să susțină un astfel de discurs.

Inițial, un jurnalist l-a întrebat pe președintele Klaus Iohannis care este motivul pentru care discursul lui Zelenski în Parlament a fost anulat.”Agenda preşedintelui Zelenski a fost negociată între cele două delegaţii şi comunicată public. Atât pot să spun la asta”, a răspuns șeful statului.

Ulterior, președintele Ucrainei i-a spus jurnalistului că ar trebuie să îl întrebe pe el despre acest lucru.

”De ce nu m-aţi întrebat pe mine despre Parlament? Aţi vorbit cu preşedintele Iohannis despre mine, mă puteți întreba pe mine”, a spus liderul de la Kiev.

El a adăugat, zâmbind: ”Cred că înţelegeţi că nu am o problemă cu discursurile, în orice ţară, cu tot respectul meu. Desigur, am venit să vizitez românii şi să vorbesc chestiuni strategice cu preşedintele Iohannis. De asemenea, să mă întâlnesc cu premierul şi cu şefii celor două Camere, dar nu am pregătit niciun discurs, cu tot respectul. Nu sunt pregătit să o fac. Dar data viitoare vă asigur că voi veni şi voi susţine un discurs cu toată plăcerea”, a replicat Zelenski.

(răspunsul lui Zelenski poate fi urmărit de la minutul 19:20)

Precizările au fost făcute după ce conducerea celor două Camere ale Parlamentului s-a reunit marţi, pentru a doua oară, pentru a decide anularea şedinţei de plen reunit convocată iniţial la ora 17:00 pentru discursul preşedintelui Ucrainei.

”Şedinţa comună a Camerei Deputatilor şi Senatului, consacrată primirii mesajului preşedintelui Ucrainei, Volodîmîr Zelenski, programata pentru astăzi, ora 17.00, s-a anulat. De la ora 15.00 va avea loc şedinţă comună a Parlamentului, iar mâine dimineaţă, de la ora 9.00, va avea loc o şedinţă de plen comun”, a anunţat Camera Deputaţilor.

După întâlnirea cu președintele Iohannis, Zelenski va fi primit de preşedintele Senatului, Nicolae Ciucă, şi de preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis.

Presa a scris că discursul din Parlament ar fi fost anulat din cauza unor amenințări făcute de senatoarea Diana Șoșoacă.

