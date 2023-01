Explozie într-un depozit de muniții din Rusia. Trei soldați au murit și 15 au fost răniți VIDEO

O explozie s-a produs sâmbătă într-o clădire din regiunea rusă Belgorod, relatează Ria Novosti.

Explozia s-a produs într-un fost centru cultural transformat în depozit de muniții.

Din primele informații, trei soldați au murit și 15 au fost răniți. Victimele ar fi fost recruți chemați să lupte în Ucraina în cadrul campaniei de mobilizare.

Potrivit serviciilor de urgență, explozia s-a produs după ce un soldat a manipulat greșit o grenadă.

Power went out in Shebekino (Belgorod region) after an explosion. pic.twitter.com/iMWrtGRKT7