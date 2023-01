Momentul în care o clădire din Soledar ocupată de ruși este distrusă de o explozie. În interior se aflau zeci de mercenari Wagner VIDEO

O explozie puternică a avut loc într-o clădire din orașul Soledar, din estul Ucrainei, care a fost ocupată de ruși, relatează CNN.

În imaginile în care a fost surprinsă explozia apar mai mulţi soldaţi mergând de-a lungul unei căi ferate, înainte de a se întoarce pe o stradă de la periferia nordică a oraşului.

După ce ajung la o clădire cu un acoperiş verde, explozia distruge clădirea.

Videoclipul a fost geolocalizat de CNN. O versiune mai lungă a videoclipului a fost postată de un soldat ucrainean din zonă. Soldatul, cu numele de cod Madiar, este comandant într-o unitate de recunoaştere aeriană ucraineană.

Liquidation of a group of fighters of PMC Wagner number of 25 people in #Soledar with the help of MRLS Himars pic.twitter.com/FXgYVmCuSo