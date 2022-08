Mai multe explozii puternice au avut loc marți, 9 august, în zona unei baze aeriene rusești de la Novofedorivka, în partea de vest a peninsulei Crimeea, potrivit Reuters.

Imagini video descrise ca fiind de la locul exploziei şi postate pe reţelele de socializare arată o degajare de fum în zonă.

