Explozii la Kiev şi în alte oraşe din Ucraina: Sunt alerte de raid aerian în toată ţara. "O tânără şi un copil de 3 ani au fost ucişi" VIDEO

Capitala Ucrainei, Kiev, a fost zguduită de explozii vineri dimineaţă, 28 aprilie. Alarme de raid aerian şi explozii au fost raportate în întreaga ţară, potrivit Interfax Ucraina şi relatărilor de pe reţelele sociale, scrie Reuters. La Uman, în regiunea Cherkasy, rachete au lovit o clădire rezidenţială şi depozite. La Dnipro, o femeie şi un copil au fost ucişi.

”O tânără şi un copil de trei ani au fost ucişi”, a afirmat, pe Telegram, Boris Filatov, primarul oraşului Dnipro, din centrul ţării.

Filatov nu a oferit mai multe detalii.

Nu sunt informații cu privire la ce a fost lovit la Kiev sau spre pagube ori victime. Administraţia militară a oraşului a afirmat că unităţile anti-aeriene sunt în acţiune.

Potrivit The Guardian, la Uman, în regiunea Cherkasy, a fost lovită o clădire rezidenţială înaltă.

Igor Taburets, şeful Administraţiei Militare a regiunii Cherkasy, a afirmat pe Telegram că o rachetă de croazieră a lovit clădirea, iar serviciile de urgenţă se află acolo.

”În această dimineaţă, ocupanţii au atacat Cherkasy. Sunt două lovituri ale unor rachete de croazieră la Uman: o clădire rezidenţială şi clădiri ale unor depozite. Acum aflăm consecinţele. Toate serviciile sunt acolo. Alerta aeriană continuă”, a arătat el.

"A rocket hit our home. We're all covered in blood. Children slept here, thank God we're all alive. All our windows are gone. We're all covered in blood. I was so scared" - this seems to be a video from the building in Uman, hit by a Russian rocket.#RussiaisATerroistState pic.twitter.com/WbJjFrDPnK