Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, a anunțat marți, 31 mai, că țara sa este în curs de a crea o ”operaţiune navală condusă de ONU” cu marinele ţărilor partenere în vederea asigurării unei rute comerciale sigure pentru exportul produselor agricole, relatează CNN.

Kuleba a învinuit Rusia, într-un mesaj postat pe Twitter, că ”joacă ”Jocurile foamei” cu lumea, blocând exporturile de alimente ucrainene cu o mână şi încercând să învinuiască Ucraina cu cealaltă”.

